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/Общество/

В Невинномысске зоозащитники развернули кампанию против гастролирующего цирка

Рекламные баннеры, анонсирующие на улицах представление, защитники животных заклеили самодельными плакатами с призывами прекратить издеваться над слонами. Сообщает "Городская интернет-газета". 

Ранее ставропольские защитники животных обвинили местный зоопарк в смерти шимпанзе Малевича. По данным активистов примата кормили пельменями и содержали в жутких условиях.  Шимпанзе Казимир Малевич привезли в контактный зоопарк из Челябинского цирка. В силу возраста он больше не мог работать, выполнять трюки и его отправили на заслуженный отпуск в Невинномысск. 8 августа обезьянке исполнилось 16 лет.  16 лет для примата совсем не старость. По данным портала Антропогенез.ру смерть среди пожилых шимпанзе происходит между 31 и 48 годами, а в неволе при соответствущем уходе шимпанзе живут до 60лет. 

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Категория: Новости / Общество

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