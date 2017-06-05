Для переселения на Кубань ждут иностранных специалистов в сфере образования, здравоохранения и ветеринарии

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю принимает заявления на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться в Краснодарский край.

Цель программы – привлечь на Кубань квалифицированные кадры из числа соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства.

Вступили в силу изменения критериев для согласования потенциальных участников данной Государственной программы.

Теперь иностранных специалистов в сфере образования, здравоохранения и ветеринарии ждут не только в сельских поселениях, но и в любом муниципальном образовании Краснодарского края, кроме городских округов Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, Новороссийска и Сочи.

С начала реализации региональной программы в Управление по вопросам миграции краевого главка поступило свыше 300 заявлений от потенциальных участников.

К иностранным гражданам, желающим переехать на постоянное место жительство в Краснодарский край, установлены требования, о которых подробнее можно узнать по телефонам: 8(861) 259-36-14; 255-69-30 или обратившись в Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 266, кабинет 105.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю