На паруснике «Херсонес» отметили День государственного флага Российской Федерации

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Сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие на парусном учебном судне «Херсонес». В присутствии почетных гостей на торжественном построении под звуки гимна Российской Федерации был поднят Государственный флаг. Перед курсантами морских образовательных организаций ФАМРТ («Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», «Государственного университета морского и речного Флота имени адмирала Макарова», «Волжского государственного университета водного транспорта») выступили заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ореховский Ю.И., помощник благочинного Севастопольского округа отец Стефаний, капитан ПУС «Херсонес» и руководство «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».

В поздравительной речи прозвучала история создания и значение Государственного флага Российской Федерации. Отмечено, что Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года был издан указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-сине-красный флаг. Прежде всего, белый цвет - олицетворяет чистоту помыслов народа России, синий цвет - государственность, красный цвет – мужество.

Капитан парусного судна поблагодарил почетных гостей за активное участие в торжествах, посвященных Дню Государственного Флага на фрегате Херсонес.

Источник: ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова