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Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: СК РФ