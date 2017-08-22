/Общество/

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: СК РФ

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 79 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

До 2021 года в Краснодарском крае планируется газифицировать 132 населенных пункта

Эногастрономический инфотур стартует в Краснодаре

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей

Символ цивилизации доставили в Новороссийск

На паруснике «Херсонес» отметили День государственного флага Российской Федерации

Хостел Новороссийск