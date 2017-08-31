В Новороссийске почтили память погибших в столкновении «Адмирала Нахимова» и «Петра Васёва»

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Курсанты Государственного морского университета имени адм.Ф.Ф.Ушакова почтили память погибших в столкновении «Адмирала Нахимова» и «Петра Васёва» в Цемесской бухте.

31 августа в 23-12 по московскому времени в Цемесской бухте под Новороссийском (посёлок Кабардинка) произошла страшная трагедия, потрясшая весь советский народ. В 1986 году столкнулись пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» и балкер «Пётр Васёв». В результате чего «Адмирал Нахимов» перевернулся и ушёл под воду всего лишь за 8 минут. Всего погибло 435 человек. В память о погибших был воздвигнут памятник на берегув п. Кабардинка, в 2 милях от которого в море произошло столкновение.

Курсанты Государственного Морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) под руководством Ситникова Сергея Яковлевича, председателя Общественного движения поддержки флота и руководителя патриотического центра ГМУ, провели митинг в память погибших в ту роковую ночь 31 августа.

Воспоминания о причинах столкновения «Адмирала Нахимова» и «Петра Васёва» и традиционная минута молчания о 435 умерших вследствие катастрофы. Важным выводом для всех курсантов был факт, что усердное обучения не только университете, но и в течение всей жизни, отсутствие излишней самоуверенности и работа в команде со всем экипажем неотъемлемые элементы профессионального поприща любого моряка.

По окончании митинга курсанты возложили цветы к памятнику погибшим в крушении.