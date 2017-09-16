Новороссийской птицефабрике - 50 лет!

/Общество/

В Новороссийске свой юбилей отметил коллектив АО "Птицефабрика"Новороссийск". Генеральный директор Владимир Мхитарян собрал ветеранов, друзей и гостей фабрики вместе с трудовым коллективом отметить 50-летие образования первого птичника в городе.

Свое начала птицеводство в городе-герое берет с 1967 года. На вечере вспомнили тех, кто закладывал основу производства и традиций новороссийских птицеводов. Награды от администрации края, главы Новороссийска , председателя городской Думы, Союза птицеводов России и Кубани, профильного профсоюза получили и простые труженники фабрики, и работники ИТР, и конечно руководитель знаменитого предприятия.

Теплые слова поздравления передал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский. Современному передовому предприятию и талантливому руководителю Владимир Ильич пожелал новых трудовых побед, а также мира и добра.