На Кубани пройдет Неделя искусства «Китай сегодня»

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В Краснодаре следующей осенью состоится Неделя искусства «Китай сегодня», которую проведет Краснодарский государственный институт культуры. Соответствующий меморандум подписал ректор института Сергей Зенгин с руководителем международного департамента Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусств Ли И.

Встреча состоялась в Москве. В соответствии с меморандумом Краснодарский институт культуры станет основным оператором всех мероприятий проекта «Китай сегодня».

Самая яркая премьера проекта – Пекинская опера – намечена на осень 2018 года. В рамках Недели также пройдут фотовыставка и мастер-классы.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры