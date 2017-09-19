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На Кубани пройдет Неделя искусства «Китай сегодня»

В Краснодаре следующей осенью состоится Неделя искусства «Китай сегодня», которую проведет Краснодарский государственный институт культуры. Соответствующий меморандум подписал ректор института Сергей Зенгин с руководителем международного департамента Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусств Ли И.

Встреча состоялась в Москве. В соответствии с меморандумом Краснодарский институт культуры станет основным оператором всех мероприятий проекта «Китай сегодня».

Самая яркая премьера проекта – Пекинская опера – намечена на осень 2018 года. В рамках Недели также пройдут фотовыставка и мастер-классы.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Общество

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