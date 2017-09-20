19 сентября в России отмечали День оружейника

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Праздник был учрежден после встречи президента Владимира Путина с Михаилом Калашниковым в Ижевске. Праздник приурочен ко дню памяти Архангела Михаила, покровителя небесного воинства. Несколько любопытных фактов из истории отечественного оружия. Фидель Кастро хранил под подушкой пистолет Стечкина. Винтовка Мосина была удостоена Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и состояла на вооружении в русской армии более 50 лет, а в Белоруссии была снята с вооружения только в 2005 году. Автомат Клашникова АК-47 признан изобретением века и вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самое распространенное оружие на земном шаре. В эфире радио Sputnik историк вооружений Семен Федосеев рассказал об истории российского и советского оружия и о легендарных оружейниках нашей страны.

«Сейчас, практически, во всем мире, включая нашу страну, мы имеем не просто индустрию производства вооружений, а полный комплекс исследований, разработки, производства, испытаний и применения оружия, и во всех этих сферах мы находим людей, которых по праву можно назвать оружейниками. В 2018 году мы будем отмечать столетие образования первого в нашей стране проектно-конструкторского бюро стрелкового вооружения. И здесь мы приходим к такому замечательному имени, как Владимир Григорьевич Федоров. Это человек, который удивительно органично соединил в себе теоретика, исследователя, конструктора, организатора производства, педагога. Он основал отечественную школу разработки стрелкового оружия. Генерал-майор Федоров в 1916 году создал оружие, которое впервые в мире будет названо автоматом. Это еще не автомат в современном понимании этого слова, тогда даже был придуман такой термин: ручное ружье-пулемет, то есть, совершенно новый тип оружия, который принимается на вооружение русской армией. Это первый образец автоматического оружия, принятый на вооружение нашей армией, целиком отечественной разработки. В Коврове в это время строится пулеметный завод для выпуска пулемета Мадсена и заключается договор о том, что кроме него будет производится ружье-пулемет генерал-майора Федорова. Революция на прерывает эту работу. На еще только строящийся завод вместе с Федоровым едет его давний соратник, друг, ученик Василий Алексеевич Дегтярев, потомственный тульский оружейник, которому предстоит стать самым именитым нашим оружейником. В 1941 году Федоров работает в техническом комитете Наркомате вооружения и продолжает вести исследовательскую работу. Изучая историю оружия, он вывел закономерность: в каждом следующем поколении оружия при качественном изменении оружия требуется уменьшение его калибра.

Николай Макаров - это уже поколение конструкторов, которые приходили на производство с высшим специальным техническим образованием.

Так что пистолет Макарова, в известном смысле, был продолжением той же самой школы, которую основал Федоров. По простоте устройства, по удобству обращения и по надежности Макаров до сих пор не имеет аналогов и это позволяет Макарову до сих пор оставаться наиболее массовым нашим боевым пистолетом и использоваться по всему миру», - рассказал эксперт.