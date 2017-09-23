Состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия со дня образования прокуратуры Краснодарского края

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В Музыкальном театре «Премьера» имени Л.Г. Гатова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейной даты – 80-летия со дня образования прокуратуры Краснодарского края.

В нем приняли участие заместители Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек и Андрей Кикоть, председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Александр Розанов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко, Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, Федеральный инспектор по краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский (Владыка) Исидор, ветеран органов прокуратуры Анатолий Шкребец, Председатель Совета ветеранов регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Евгений Басацкий, руководители судебных и правоохранительных органов края, ветераны прокуратуры, работники аппарата прокуратуры края, территориальные и специализированные прокуроры, и многочисленные гости.

Перед торжественным мероприятием одним из самых трогательных моментов стало открытие мемориальной доски на улице Чапаева в городе Краснодаре, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны, прокуратуры края, Почетного жителя города Краснодара Игоря Николаевича Захаренко.

Увековечивание памяти ветеранов органов прокуратуры края - участников Великой Отечественной войны стало доброй традицией и является данью уважения, благодарности тем, кого уже нет с нами. Война стала историей, но их имена не канут в Лету.

Затем в Музыкальном театре прокурор края Сергей Табельский, открывший торжественное мероприятие, поздравил коллег, отметив, что профессиональный праздник это, в первую очередь, повод вспомнить историю краевой прокуратуры и имена тех людей, которые посвятили свою жизнь бескорыстному служению Закону.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек зачитал поздравительную телеграмму от Генерального прокурора Российской Федерации Юрии Чайки, а в своем обращении поблагодарил ветеранов и коллег за возможность работать бок о бок на протяжении более 10 лет, прокуратура Краснодарского края – это коллектив профессионалов, искренне любящих свое дело, с честью выполняющих свой долг перед Отечеством. И именно преданность делу, которому служат прокуроры, помогает нести сквозь десятилетия своё главное предназначение - защищать интересы государства, общества и каждого гражданина.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть в своем выступлении отметил, что прокуратура Краснодарского края прошла долгий путь становления и в настоящее время является важным элементом системы государственных органов, действующих на территории Южного федерального округа. Свыше тысячи ее работников своим каждодневным трудом вносят свой вклад в утверждение принципов верховенства Закона.

Все выступающие пожелали коллегам удачи, добра и успехов в нелегком прокурорском деле.

После поздравления Леонид Коржинек и Андрей Кикоть провели церемонию награждения. За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры приказом Генерального прокурора Российской Федерации награждены ветераны: Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Никитович Шкребец, знаком отличия «За верность закону» I степени Татьяна Михайловна Дудченко, Евгений Михайлович Савин, медалью «Ветеран прокуратуры» Александр Николаевич Братченко, Владимир Серафимович Лысогорский, Лидия Исаковна Меньшикова, Иван Фёдорович Семенчук.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, и в связи с 80-летием прокуратуры Краснодарского края наиболее достойные работники органов прокуратуры края были также награждены:

Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации заместитель прокурора края - Зулима Асланчериевна Бачемукова, нагрудным знаком «За безупречную службу» - старший помощник прокурора края Любовь Федеровна Шенгелия, старший помощник прокурора Центрального административного округа г. Краснодара Елена Васильевна Каленская

Знаком отличия «За верность закону» I степени старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры края Татьяна Федоровна Иваницкая, грамотой Генерального прокурора Российской Федерации старший помощник Тимашевского прокурора Наталья Николаевна Кулешова.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов отметил высокую роль органов прокуратуры края в обеспечении правого пространства на территории Кубани.

Заместитель главы администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко поздравил работников органов прокуратуры края, подчеркнул важность взаимодействия администрации края и прокуратуры, поблагодарил за обеспечение социальной и экономической стабильности в крае.

За достигнутые высокие показатели в работе, защиту прав и свобод человека и гражданина, существенный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории края и в связи с празднованием 80-й годовщины образования прокуратуры Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) края объявлена благодарность ветеранам органов прокуратуры Надежде Дмитриевне Кузьменко, Владимиру Петровичу Нагорному, Валентине Петровне Пак, Нине Спиридоновне Микиртычевой.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор пожелал прокурорам крепости сил, бодрости духа, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах во благо России.

В приветственном слове председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Александр Александрович Розанов отметил, что исторический отчет образования Краснодарского края и краевых органов прокуратуры, ставших одним из самых надежных инструментов защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественных и государственных интересов.

Завершил торжество праздничный концерт, в котором приняли участие ученики подшефной средней общеобразовательной школы № 30 пгт. Новомихайловский Туапсинского района, Кубанский духовой оркестр, артисты Кубанского казачьего хора, солисты и коллективы Краснодарского Творческого объединения «Премьера» им. Леонарда Гатова, Хор прокуроров Краснодарского края, группы Государственного камерного хора Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, ансамбль казачьей песни «Криница», Биг-бенд Георгия Гараняна, Детская студия музыкального творчества, театр балета Ю. Григоровича.

Яркие и зажигательные концертные номера никого не смогли оставить равнодушным. Прокуроры поблагодарили артистов за незабываемые эмоции, проводив их бурными аплодисментами и криками «браво».

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie