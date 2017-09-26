/Общество/

Наталья Поклонская озаявила, что Учитель идёт "против государства"

На досуге подумайте с Вашим "адвокатом" о том, что к целому "букету" сомнительных действий (нарушение авторских прав, использование финансовых и налоговых схем, оскорбление чувств верующих, злоупотребление доверием и др.), соответствующая оценка которым обязательно будет дана, добавляется то, что это именно Вы идете вразрез, говоря Вашими словами: "против государства". Пишет депутат ГД на своей странице в VK. 

Ради любопытства почитайте Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом В.В. Путина совсем недавно 5.12.2016 года. Ваш "исторический блокбастер" "Матильда", названный историками "вымыслом самого дурного вкуса", как раз и нарушает Указ Президента, а значит и идёт против государства. Заявила Поклонская

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Категория: Новости / Общество

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