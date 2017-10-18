В Новороссийске продолжается антинаркотическая компания

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Проблема наркомании и наркопреступности в России сегодня стала как никогда острой и жизненно важной. Наркотики убивают тысячи наших сограждан. Доходы от их нелегального оборота стали финансовой основой для разного рода криминала, в том числе для организованных преступных сообществ. Немало краж, грабежей, убийств и других преступлений совершается в состоянии наркотического опьянения, а также с целью получения средств на приобретение наркотиков.

Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только комплексно, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер и с участием в этом всех членов нашего общества.

На территории города Новороссийска регулярно проводится профилактическое мероприятие нацеленные на снижение уровня преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские города проводят профилактические беседы с учащимися города, с трудовыми коллективами и общественностью по недопущению употребления, хранения и распространения наркотических и психотропных веществ, озвучивают информацию о наказаниях, которые влекут за собой подобные неправомерные деяния.

Если Вы обладаете информацией о действиях и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, о лицах содержащих наркопритоны незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), а так же можно анонимно обратится на телефон «горячей линии» Управления МВД России по г. Новороссийску 21-69-65.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску.