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Футбольный клуб «Черноморец» продолжает свой социальный проект «С футболом по школам». На сей раз учащиеся 3 "в" класса средне-образовательной школы №33 сами пригласили к себе в гости футболистов городской команды. Ребята основательно подготовились к встрече четырех игроков новороссийского "Черноморца" Артура Григоряна, Николая Бояринцева, Никиты Панамарева и Дмитрия Бакая.

В начале встречи каждый из футболистов рассказал о себе, а затем «великолепная четвёрка» отвечала на каверзные вопросы учащихся. Воспитанников школы интересовали самые различные темы, начиная с того, какие футбольные кумиры были у бело-синих в детстве и заканчивая расспросами о сборной России. Спросили футболистов и о том, как они учились в школе, какие любили предметы и не хотят ли, снова сесть за парты. Вопросы сыпались, как из рога изобилия и только автограф-сессия смогла остановить этот нескончаемый поток. Кстати, за самый интересный вопрос ученица 3-го "в" класса Алина Музалевских получила в подарок кружку от «Нашей Газеты».

Ребята с удовольствием вручили футболистам рисунки, на некоторых из которых игроки узнали самих себя. Автограф-сессия тоже могла, продлится довольно долго, если бы не желание сыграть в футбол с самим "Черноморцем".

Все дружно отправились в спортивный зал, где ученики были разделены на две команды, девочек и мальчиков. Первыми в бой вступила команда девочек. Четырем футболистам городской команды пришлось отбиваться от ватаги девчонок, носившихся за мячом по всему полю. Представительницы слабого пола даже забили гол в ворота соперника, но удержать победный счет не смогли. Во втором мини-матче против игроков "Черноморца" на поле вышла еще более многочисленная команда мальчишек. На сей раз, голов было больше, чем в предыдущей игре.

В финале встречи уже по сложившейся традиции в школьный музей был передан футбольный мяч «Nike» от сети магазинов «Высшая Лига» с автографами всех игроков "Черноморца", а весь 3 "в" класс был приглашен на предстоящий в субботу 28 октября матч с пятигорским «Машуком -КМВ», который пройдет на стадионе "Центральный". После фотографии на память девочки долго не хотели отпускать своих любимцев на тренировку, но звонок об окончании урока помог футболистам "Черноморца" не опоздать на командное занятие.

Источник: ФК "Черноморец"