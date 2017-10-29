В Новороссийске прошел экологический субботник, посвященный Международному дню Черного моря

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В Новороссийске состоялся городской экологический субботник - «День Черного моря», организаторами которого уже шестой год подряд выступают компания Coca-Cola Россия и Администрация города.

В последнюю субботу октября новороссийские студенты, волонтеры и общественные деятели провели уборку пляжной полосы в Восточном районе города. В этом году проведение субботника является особо знаковым событием, ведь оно приурочено к Году экологии.

Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31-го октября в честь события, произошедшего в 1996 году, когда шесть причерноморских стран подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

