Больничные и декретные выплаты увеличат с 2018 года

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Важное условие - быть трудоустроенным официально и зарабатывать не слишком мало.

Минтруд подготовил для россиянок приятный сюрприз: со следующего года работающие дамы, готовящиеся к пополнению в семействе, смогут рассчитывать на бОльшую поддержку от государства в материальном плане. Размер ежемесячных выплат во время декретного отпуска вырастет на 3,5 тысячи рублей, что может оказаться существенным для многих граждан. Правда, на выросшую сумму - в 61 тысячу рублей - смогут рассчитывать только те россиянки, что в предыдущие два года зарабатывали, как минимум, не меньше. Выплаты по больничным тоже пообещали поднять.

Итак, в 2018 году максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц, что на 3 542 рубля больше, чем в текущем году. Такого же размера достигнет максимальный размер больничных выплат.

При этом в Минтруде заявили, что для подобных выплат и по больничным листам, и по беременности необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 тысяч рублей (что примерно равняется 63 тысячам в месяц), за 2016 год требуемый заработок - 718 тысяч рублей (около 60 тысяч в месяц). Те граждане, что зарабатывали меньше, будут получать выплаты в меньшем размере.

В ведомстве напомнили, что, по закону, декретный отпуск длится по закону 140 дней, в течение которых женщина может рассчитывать на такую сумму выплат (опять же, если зарплата была соответствующей). По истечении этого срока работающая россиянка имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком и также получать выплаты, однако их размер будет существенно ниже - всего 24 503 рубля.

Для не работавших по причине предыдущего "декрета" гражданок или тех, кто работал, но получал зарплату не более МРОТ, выплачивается пособие по беременности и родам в размере 35 921 рубль, по уходу за ребенком - 3 120 рублей в месяц. ЧТо касается дам, которые официально нигде не трудились в 2016-2017 годах, они смогут рассчитывать на материальную помощь только при обращение в органы соцзащиты.

Как пояснили в Минтруде, возможность увеличить размеры выплат в следующем году возникла из-за изменения расчетного периода: в текущем году в расчет брали 2015-2016 годы, а в следующем - два года, включая текущий, в котором была произведена индексация.

Источник: http://www.mk.ru/economics/2017/11/03/bolnichnye-i-dekretnye-vyplaty-uvelichat-s-2018-goda.html