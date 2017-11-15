Молодежный актив депутата Госдумы на передовой...

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На прошедшей региональной неделе в перечне событий, в которых депутат Государственной Думы Владимир Синяговский принял активное участие было яркое и необычное мероприятие - Кубок Краснодарского края по парламентским дебатам.

Второй зональный этап Кубка Краснодарского края по парламентским дебатам в Абинском районе прошел 7 и 8 ноября 2017 года. Молодежный совет при депутате делегировал самых лучших представителей в команду города-героя Новороссийска.

В первый день Тренерами-экспертами была проведена показательная игра в парламентские дебаты на тему: «Эта палата считает, что разум предпочтительнее эмоций». В ходе горячей дискуссии по решению аудитории победу одержала команда оппозиции.

Также организаторами были проведены тренинги для новичков "Пирамида публичного выступления", для "матерых спикеров" под названием "Импровизация", тренинги по правилам игры в парламентские дебаты, а для более опытных спикеров провели по корпоративной этике. Команда из Новороссийска показала хороший результат, выиграв 2 игры. Но во второй день однако уступили победу более опытной команде.

Во второй день участникам было предоставлено 10 тем для проведения дебатов.

В финал вышли настоящие атланты, исполины ораторского мастерства - команда под названием "Моя любимая команда" из города Анапа, которая к слову, впервые принимала участие в подобного рода турнирах и команда "Щи-ше-4ка" из Туапсинского района, которые не первый год участвуют в кубке.

По итогам бескомпромиссного противостояния, раздельным решением судей победа была отдана команде "Щи-ше-4ка" из Туапсинского района!