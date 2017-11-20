20 ноября день рождения Патриарха Кирилла

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Вся православная Россия отмечает день рождения своего Патриарха.

Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), в семье священника. После окончания школы в 1965 году он поступил в духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию.

Уже в студенческие годы Гундяев активно участвовал в делах церкви — был участником III Всехристианского Мирного конгресса в Праге, IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале и т.д.

В 1969 году Владимир был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, через 4 дня — рукоположен в иеродиаконы, а 1 июня — в иеромонахи. Окончив с отличием в 1970 году академию со степенью кандидата наук по богословию, он остался там профессорским стипендиатом, преподавателем догматического богословия и помощником инспектора Ленинградских Духовных школ.

Работу в академии Кирилл совмещал с деятельностью личного секретаря митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, при этом продолжая много времени уделять участию во внешней деятельности Московского Патриархата. Он представлял духовные школы на Генеральной Ассамблее всемирной православной молодежной организации «Синдесмос», на различных международных конференциях, сопровождал Патриарха Пимена в поездках за границу.

В 1971 году иеромонах Кирилл возведен в сан архимадрита и назначен представителем Московской Патриархии при Всемирном совете церквей в Женеве, а спустя три года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии и занимал эти должности до 1984 года. В этот же период он был членом различных комиссий и участником многих совещаний по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, участвовал во многих международных поездках от РПЦ, а в 1976 году был посвящен в сан епископа и определен епископом Выборгским.

Уже через год Кирилла возвели в сан архиепископа и назначили управляющим Патриаршими приходами в Финляндии и заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений.

В 1984 году Кирилл стал архиепископом Смоленским и Вяземским (в 1989 году этот титул был заменен на «архиепископ Смоленский и Калининградский»). На этой должности он способствовал восстановлению и постройке более 150 храмов на данных территориях, открытию первого духовного училища в Смоленске, разработал новое положение о Духовных училищах. В ноябре 1989 года архиепископ занял пост Председателя Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии и постоянного члена Священного Синода по должности.

Как председатель отдела он участвовал в работе по подготовке законов «О свободе вероисповеданий» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». Указом Патриарха Алексия II в 1991 году архиепископ Кирилл был возведен в сан митрополита. В этот же период он был членом Общественного совета по возрождению Храма Христа Спасителя, Совета по внешней политике МИД России, председателем Синодальной рабочей группы по выработке Концепции РПЦ по вопросам церковно-государственных отношений и проблемам современного общества в целом и т.д.

Также он стал инициатором создания Всемирного русского народного собора в 1993 году, главой которого был избран Патриарх Алексий II, а одним из его заместителей – митрополит Кирилл. В составе официальных делегаций Кирилл участвовал в ряде миротворческих акций, способствовал налаживанию межхристианских и межправославных отношений, принимал участие в контактах с Церквами многих стран, читал лекции в различных университетах мира.

В декабре 2008 года, после кончины Алексия II, митрополит Кирилл тайным голосованием был избран Местоблюстителем патриаршего престола, а 27 января 2009 года на Поместном Соборе был избран Патриархом РПЦ. Церемония интронизации Патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя.

На данном посту он продолжает оставаться членом в консультативных и иных государственных органах, принимает активное участие в работе многочисленных межхристианских организаций на конференциях, в комиссиях и диалогах с представителями органов власти и конфессий других религий.

Патриарх Кирилл — автор многих книг, а также более 700 публикаций и докладов на богословские и церковно-исторические темы, включая публикации в отечественной и зарубежной периодике. На телевидении вышли циклы его телепередач по различным темам православия, а на аудионосителях издан цикл его великопостных проповедей. Патриарх является почетным членом, доктором и профессором ряда российских и иностранных академий, почетным президентом Академии Российской словесности, имеет высокие награды РПЦ и многих Поместных Церквей.

Лауреат международной Ловийской премии мира, он награжден многими государственными наградами — орденами Дружбы Народов, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и II степени и другими, в том числе и наградами других государств. Он почетный гражданин Калининградской и Смоленской областей.

Сегодня предстоятель Русской православной церкви, правящий архиерей Московской епархии, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл живёт и работает в Москве.

Источник: http://www.calend.ru/person/6165/