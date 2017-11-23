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В преддверии Дня Матери сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска провели мастер класс с дошколятами

Полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения и пользе ношения световозвращающих элементов. Наступила осень, световой день стал коротким, поэтому в темное время суток пешеход должен быть заметен.

В детском саду оживленно кипела работа. Дети вырезали, клеили и украшали полезные и красивые аксессуары для своих дорогих мам. Горящие в темное время суток сердца, словно заботливое сердце мамы, будут освещать путь и делать его безопасным.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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