На Кубани стартует киноакция «Кино о маме и для мам»

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В подарок всем мамам с 24 ноября в Краснодарском крае стартует краевая киноакция «Кино о маме и для мам».

В рамках акции более чем в сорока муниципальных кинотеатрах края пройдет серия тематических показов, приуроченных ко Дню матери в России.

В репертуаре кинотеатров – новые зарубежные и отечественные анимационные и художественные фильмы для семейного просмотра из краевого фильмофонда: «Кука» Ярослава Чеважевского, «За тридевять земель» Эсбена Тофта Якобсена, «Мачеха» Олега Бондарёва, «Серая шейка» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова.

Каждая из представленных картин в рамках киноакции рассказывает о вечных истинах: о любви, чести, справедливости, дружбе и семейных традициях.

Завершится киноакция 29 ноября.

Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной думы Российской Федерации по делам женщин, семьи и молодежи. В нашей стране День матери отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В этот день по всей стране проводятся тематические концерты, кинопоказы и мероприятия для мам и бабушек.

Источник: Минкультуры Кубани