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В Новороссийске полицейские провели мероприятия по профилактике фальшивомонетничества

Полицейские распространили памятки с информацией о том, как отличить подделку от настоящей денежной купюры. 

Новороссийские полицейские совместно с членами общественного совета в местах массового пребывания людей распространили памятки с информацией о том, как отличить подделку от настоящей денежной купюры, привели примеры наиболее часто используемых злоумышленниками способов сбыта фальшивых денег гражданам, разъяснили ответственность за совершение  подобных преступлений и объяснили как действовать в случае обнаружения денежного знака, вызывающего сомнение в его подлинности.

Также провели профилактические беседы с владельцами магазинов. Им стражи порядка раздали профилактически памятки и визитки с номерами телефонов отделов полиции, куда они могут обратиться за помощью.

Граждане внимательно и с интересом рассматривали памятки и благодарили   полицейских  за проводимую профилактическую работу. 

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Категория: Новости / Общество

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