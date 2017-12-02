Власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова
Власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова к коррупционному скандалу, который якобы послужил причиной его ухода с поста главы «Московского молодежного центр «Дом КВН». Сообщение об этом размещено на официальном сайте Союза КВН.
По его словам, Масляков действительно 24 июля оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», однако сделал он это по собственному желанию, а не из-за каких-то антикоррупционных расследований. Сейчас «Дом КВН» возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.
Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями.
Напомним, что ранее международная неправительственная организация Transparency International сообщила об увольнении Александра Маслякова в связи с проводимым в отношении него антикоррупционным расследованием, передает «Ридус». По словам сотрудников Transparency, Масляков якобы нарушал российское законодательство, совмещая работу в ГУП и бизнес-деятельность.