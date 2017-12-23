Поисковики Краснодарского края разыскивают родственников летчика, погибшего в небе над Кубанью

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В ходе работ, проводимых поисковым отрядом «Кубанский плацдарм», с привлечением представителей поискового отряда «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю, в Крымском районе края реализована еще одна результативная поисковая экспедиция.

а этот раз работа проводилась на месте падения советского самолета Ил-2 с целью возможного установления его принадлежности и, поскольку там были обнаружены фрагментированные останки пилота, - его личности. Поставленная задача реализована на 100%. Работы велись примерно в 800 метрах восточнее хутора Новокрымский (старое название – Греческий).

Кропотливая работа на месте падения самолета, знание нюансов истории авиастроения и помощь коллег-поисковиков помогли сформировать картину последнего боя и вернуть имя пилоту. Оценка находок на месте падения - остатки боекомплекта 20-мм пушек ШВАК и 7,62-мм пулеметов ШКАС дала возможность сделать вывод, что данный одноместный самолет Ил-2 произведен не позднее августа 1941 года. Последующие находки, характерные для потерь осени 1942 года, выступили в защиту версии времени гибели самолета.

Анализ информации привел к выводу, что работа ведется на месте падения Ил-2 из состава 18-го штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. К тому же на бруствере воронки близ места обнаружения разрозненных останков летчика была найдена пуговица с якорем…

После изучения списка безвозвратных потерь поисковики сделали вывод: обнаружены останки не вернувшегося с боевого задания 28 августа 1942 года сержанта Владимира Михайлович Крылова. Согласно данным Журнала боевой работы в частях ВВС ЧФ за 1942 год, «28.08.1942 г. при штурмовке войск противника был сбит огнем зенитной артиллерии и упал в районе хутора Греческий самолет Ил-2 № 1861419 18 ШАП. Самолет разбит. Пилот сержант Крылов погиб»…

Еще он долгие годы числился пропавшим без вести. По данным списка безвозвратных потерь в частях ЧФ за 1942 год: «305. Крылов Владимир Михайлович, пилот 1 АЭ 18 ШАП, сержант, 1921 г.р., уроженец г. Москва, член ВЛКСМ с 1938 года, не вернулся с боевого задания 28.08.1942 г., холост, мать – Крылова Евдокия Константиновна».

Согласно автобиографии Владимира Михайловича Крылова, удалось установить следующую информацию. Необходима помощь в поисках родных и близких: сестры – Крыловой Валентины Михайловны, 1918 года рождения. В 1939 году вместе с матерью переехала в Москву, где работала в тресте «Строитель» строительства «ЗИС» счетным работником. Проживали по адресу: Москва 105, Катуаровское шоссе, дом № 11, корпус № 26 квартира № 8.

Источник: ФССП России по Краснодарскому краю