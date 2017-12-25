Как правильно творить добро в интернете

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РОЦИТ совместно с Добро Mail.Ru подготовил материал, который расскажет, как безопасно помогать людям в интернете и умело отличать действительно нуждающихся в помощи от тех, кто лишь пользуется человеческим сочувствием

Вы, скорее всего, не раз сталкивались в своей новостной ленте в социальных сетях с призывами о помощи и сообщениями о сборах средств на лечение тяжелобольных детей и взрослых. Возможно, были даже случаи, когда ваши родные, друзья и коллеги пересылали их вам в мессенджерах в виде скриншотов. Какова была ваша реакция на подобные призывы о помощи и, что самое главное, — отзывались ли вы на них?

Как показывает статистика, за последние 10 лет люди сильно изменили свое отношение к теме благотворительности и стали совершать добрые дела в несколько раз чаще. Доля тех, кто хотя бы раз в год совершал пожертвование увеличилась до 57%. Это неудивительно, поскольку социальные площадки, такие как ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram стали для миллионов людей не только незаменимым инструментом для распространения жизненно важной информации, но и способом привлечения внимания общественности к вопросам взаимопомощи.

Благодаря этой позитивной тенденции благотворительные фонды, такие как, например, фонд «Подари жизнь», только за 2017 год смогли передать детям, страдающим тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями более 1,3 млрд рублей. И это только один из десятков фондов, ежегодно спасающих тысячи жизней. С каждым годом доверие людей к такой форме помощи только укрепляется, но, между тем, мошенники, псевдоблаготворители и недобросовестные волонтеры не упускают возможности нажиться на желании людей творить добро.

Чтобы вы не стали жертвами мошенников, РОЦИТ и Добро Mail.Ru подготовили правила безопасной благотворительности, следуя которым, вы сможете отличить настоящие призывы о помощи от лживых:

1. Проверяйте информацию. Мошенники в интернете, особенно в социальных сетях и мессенджерах, очень часто используют истории реальных людей, попавших в беду, в своих корыстных целях. Меняя настоящие реквизиты на свои, злоумышленники безо всякого труда собирают тысячи, а иногда и миллионы рублей, оставляя действительно нуждающихся без помощи. Делают они это все за счет наших опрометчивых репостов и невнимательности к пересылаемой информации. Именно поэтому не стоит доверять записи о помощи на стене друга, коллеги или близкого знакомого — возможно, он сам не догадывается, что своими действиями помогает очередному аферисту. В такие моменты будьте максимально бдительны и не делайте репосты информации, в которой вы не уверены и которую проверить не в силах.

Что делать? Чтобы избежать подобных ситуаций, советуем вбивать в поисковую строку указанные в сообщении реквизиты. Важно, чтобы они были банковскими и не вели на обычный электронный кошелек. Если перед вами реквизиты мошенников, то скорее всего, в поисковой выдаче вы увидите пестрящие заголовки «Осторожно мошенничество!». В такой ситуации обязательно свяжитесь со службой поддержки электронных платежей, чтобы заблокировать электронные счета, указанные в мошенническом сообщении. Если мошенническая просьба размещена в социальной сети, пожалуйтесь в службу поддержки и добейтесь блокировки этой страницы.

2. Не спешите. Сегодня в интернете все чаще можно увидеть типичные сюжеты, призывающие “срочно” собрать деньги для “экстренной госпитализации больного” или его “лечения в иностранной клинике”. Используя этот подход, злоумышленники пытаются оказать психологическое давление и под предлогом срочности и безотлагательности выманить ваши деньги.

Что делать? Узнайте больше о человеке и проблеме, указанной в объявлении. Начните с вопросов: “Почему необходимо именно это лечение?”, “Зачем нужно ехать в другую страну?”, “По какой причине нельзя провести операцию или обследование у себя на Родине?”, “Помогли ли благотворительные фонды?”. Как правило, если проблема реальна, вам охотно дадут подробные ответы и полностью вас проинформируют. В случае, если в сообщении были указаны номера телефонов, при звонке на которые с вас сняли деньги, незамедлительно сообщите о случае мошенничества оператору связи (часто это можно сделать прямо на сайте оператора).

3. Не поддавайтесь натиску. После того, как вы начнете задавать вопросы автору объявления, может оказаться так, что он не только откажется на них отвечать, но и начнет вести себя по отношении к вам агрессивно — накинется на вас с обвинениями и постарается вызвать чувство вины. Если такая ситуация произошла — будьте уверены, перед вами мошенник!

???????Что делать? Не поддавайтесь на провокации, поскольку мошенник будет всячески пытаться обвинить вас в бесчеловечности и равнодушии. Если у вас действительно есть потребность помогать людям посредством пожертвований, то для этих целей советуем использовать проверенные благотворительные организации и фонды. Необходимость помощи в таких фондах подтверждается экспертным советом и медиками, а деньги на лечение, поддержание или помощь будут направлены тому, кто в этом на самом деле нуждается.