Студентам удалось собрать в интернете информацию о человеке по одной фотографии

/Общество/

Студентам РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова в ходе дебатов на тему защиты персональных данных удалось по одной лишь фотографии, размещенной в интернете, полностью идентифицировать человека и его родственников, выяснив их фамилии, адреса, телефоны и т.д.

Дебаты, призванные привлечь внимание подрастающего поколения к бережному отношению к своим персональным данным, были организованы Молодежной палатой Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор).

Деанонимизация человека на основе информации, размещенной в интернете, в том числе самим человеком, была проведена в одном из туров дебатов под названием «След». Участникам было дано тематическое задание на поиск персональных данных студента (ФИО, дата рождения, место проживания, мобильный телефон, адрес электронной почты и т.д.) на основе одной его фотографии. В течение 15 минут участники игры, используя поисковые системы, страницы социальных сетей, блогов и форумов, нашли всю необходимую информацию, которая позволила идентифицировать человека и его близких родственников.

Участники дебатов сделали вывод о важности внимательного отношения к своим персональным данным при пользовании интернетом, особенно социальными сетями.

Молодежная палата Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных была создана в 2017 году с целью вовлечения представителей молодежной и студенческой среды в деятельность по защите прав субъектов персональных данных. В состав Молодежной палаты входят представители студенческих объединений ведущих высших учебных заведений Российской Федерации и общероссийских молодежных общественных организаций.

Источник: Роскомнадзор