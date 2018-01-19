В Краснодаре обсудили проект доклада Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае

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18 января 2018 года состоялось очередное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае.

В начале мероприятия заместитель Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Татьяна Наточий вручила членам экспертного совета – председателю межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» Валентине Макаровой ируководителю Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Здоровое поколение» Наталье Стрельцовой Благодарности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за значительный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина.

Основной темой заседания совета стало обсуждение проекта Доклада о состоянии прав и свобод человека и гражданина в крае в 2017 году.

Татьяна Наточий рассказала членам экспертного совета, общественной наблюдательной комиссии, представителям некоммерческих организаций, научного сообщества, средства массовой информации о Докладе, отметив, что в его основе традиционно лежит анализ обращений граждан, ответы органов власти, личные наблюдения и выводы Уполномоченного.

Основная цель Доклада – дать полный и всесторонний анализ состояния прав и свобод человека и гражданина в Краснодарском крае, а также привлечь внимание органов государственной власти, местного самоуправления, общественности к актуальным проблемам защиты прав человека, профилактики и предотвращения их нарушений.

В течение двух часов представители гражданского общества обсуждали Доклад Уполномоченного, высказывали свои замечания, вносили предложения и изменения.

Так, председатель правления Краснодарской краевой общественной организации выпускников вузов Ирина Дубовицкая поделилась своим видением роли общественных организаций в современном обществе. Председатель межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» Валентина Макарова предложила рассмотреть проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Руководитель Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Здоровое поколение» Наталья Стрельцова акцентировала внимание на проблемах ресоциализации и адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

А директор Краснодарской региональной общественной организации «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук предложил провести анализ исполнения майских Указов Президента РФ о повышении заработной платы врачам.

Живой интерес собравшихся вызвало выступление руководителя Краснодарского регионального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав инвесторов Михаила Велигодского, который рассказал о «финансовых пирамидах» и защите прав граждан-потребителей финансовых услуг.

В завершении мероприятия Татьяна Наточий поблагодарила участников заседания за активную работу в процессе подготовки Доклада.

После внесения окончательных изменений и дополнений в Доклад, он будет направлен в Законодательное Собрание Краснодарского края.

Источник: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае