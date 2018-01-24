Город-герой дал старт месячнику оборонно-массовой работы

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23 января в Новороссийске на площади Героев состоялось открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань».

Мероприятия, которые пройдут в рамках месячника, приурочены к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

На открытии месячника у Вечного огня собрались ветераны города-героя, почётные жители, представители администрации, школьники и студенты, юнармейцы поста № 1, представители казачества и других общественных организаций.

Почётными гостями были сказаны слова-напутствия молодому поколению о том, как важно знать и помнить историю своего отечества, о значимости событий Великой Отечественной войны, о том, какой ценой досталась победа над немецко-фашистскими захватчиками на новороссийской земле.

После торжественного возложения венков, собравшиеся почтили Минутой молчания павших в боях, прозвучали залпы салюта.

На протяжении месяца на территории Новороссийского района будут проходить экскурсии по местам боевой славы, встречи молодежи с ветеранами, ритуалы памяти, тематические выставки, военно-спортивные игры, соревнования и другие мероприятия.

Самым значимым событием в этот период станет военно-патриотическая операция «Бескозырка», которая в этом году пройдет в 50-й раз. Наряду с ней в городе состоится детская «Бескозырка» - «Белые чайки».