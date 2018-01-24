Глава Геленджика посетил «Старый парк»

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Экскурсию по культурному центру Виктору Хрестину и главе администрации Кабардинского внутригородского округа Григорию Кялову провел создатель парка Александр Алексеев.

В первую очередь гости зашли в открытый в конце лета театр Старого парка. Это великолепное архитектурное сооружение с неповторимым внутренним убранством, уникальной акустикой, современным техническим оснащением.

Зрительный зал театра рассчитан на 150 мест и устроен таким образом, что зрители располагаются в непосредственной близости к сцене и во время спектаклей как бы находятся внутри театрального действа.

- Таких театров в России мало, оттого так приятно и почетно выходить на эту сцену. Чего только стоят этот уникальный концертный рояль Bluthner и редкий орган, изготовленный специально для театра итальянской фирмой Viscount. Играть здесь и находиться – сплошное эстетическое удовольствие, - поделилась лауреат международных конкурсов Любовь Сухова.

Уже после экскурсии в ходе беседы Александр Алексеев рассказал Виктору Хрестину о своих дальнейших планах по развитию культурного центра.

- Мы уже приступили к строительству нового объекта - Дома искусств. Это двухэтажное здание, которое будет включать в себе экспозиционные залы, мастерские и аудитории для проведения занятий и лекций. Затем планируем начать строительство оранжереи. По задумке, там будут представлены экзотические растения со всего мира, и в любое время года гости центра смогут в тепле выпить чашечку кофе под пение птиц, - сказал Александр Алексеев.

Также в ходе беседы создатель «Старого парка» поделился мыслями о строительстве уникального Музея истории России на площади 1,5 га.

- Пятый год я серьезно занимаюсь изучением истории России в контексте мировой истории. Очень хочется, чтобы музей стал своеобразной машиной времени, войдя в которую каждый посетитель смог бы познакомиться с историей нашей со времен возникновения Древнерусского государства до советского периода. Конечно же, в нем будут предусмотрены и аудитории, а также конференц-зал, где можно будет проводить уроки для школьников, «круглые столы», конференции и другое.

Глава Геленджика поддержал идею архитектора и поблагодарил Александра Алексеева за труд и большой личный вклад в развитие культуры.

- Весь центр и в особенности этот роскошный театр производят очень сильное впечатление. Благодаря Вашему таланту культурная жизнь Геленджика стала богаче. Знаю, что театр пользуется большой популярностью, как у зрителей, так и у артистов, которые с удовольствием выходят на сцену. Отдельные слова благодарности за участие в строительстве парков и скверов, изготовление для городской инфраструктуры лавочек, фонарей и других элементов, - сказал Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик