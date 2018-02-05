Половина россиян не считает предосудительным сожительство без регистрации в ЗАГСе

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме брака, взаимоотношений мужчины и женщины.

В обществе уже вполне приемлемой формой отношений считается совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте (46% россиян считают это нормальным, среди не состоящих в браке – 56%), и есть основания полагать, что эта позиция будет укореняться в будущем: так, среди 18-24-летних эта доля сегодня составляет 59%. С другой стороны, традиции и каноны супружеской жизни еще крепки: 45% не одобряют подобные отношения (55% среди 60-летних и старше, 52% среди женщин против 38% среди мужчин).

Однако большинство россиян (56%) не признает сожительство браком (молодежь и старшее поколение, мужчины и женщины в этом вопросе преимущественно солидарны, среди респондентов, состоящих в законном браке (всего по выборке 62%) так считают 60%, среди незамужних/неженатых – 50%). Обратного мнения придерживаются 37% наших сограждан.

В отношении пары, имеющей детей, мнения респондентов менее дифференцированы: 48% полагают, что в этом случае нельзя считать отношения мужчины и женщины браком, 42% - можно. Более двух третей опрошенных (71%) соглашаются с тем мнением, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в ЗАГСе.

На сегодняшний день 50% взрослых россиян высказываются против инициативы признавать незарегистрированные отношения браком (54% среди состоящих в официальном браке против 43% от числа проживающих вместе без регистрации). Иного мнения придерживаются 38% граждан (34% и 45% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-26 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.