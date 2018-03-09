Новороссийские мамочки начинают расходовать материнский капитал на ежемесячные выплаты

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В 2018 году в пенсионном законодательстве появилось два существенных изменения, о которых сообщила начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске Людмила Анатольевна Казанцева. Два новых закона касаются круглых сирот и родителей, имеющих право на получение материнского сертификата за рождение второго ребенка.

Первым законом, который в народе уже назвали «Законом о подкидышах», ребятишкам, у которых в свидетельстве о рождении стоят прочерки в графах «Мать» и «Отец» (родители отказались, или ребенка вовсе подкинули в социальное учреждение), с 1 января 2018 года назначается пенсия. Таким образом, пока ребенок воспитывается в государственных детских социальных центрах, на его счет ежемесячно поступают деньги. В итоге к моменту выпуска во взрослую жизнь у сироты будет какая-то материальная база от государства, на которую он может рассчитывать, не обращаясь ни к кому за помощью. Второй закон - о материнском капитале, возможность получение которого, кстати, продлена до 31 декабря 2021 года. Теперь те, у кого доход на члена семьи ниже 16711,50 рублей, может написать заявление на ежемесячное пособие из средств маткапитала. Эта поправка действует на вторых детей, рожденных после 1 января 2018 года. В Новороссийске таких малышей уже 65, родители троих из них обратились за вышеназванным пособием, одна мама начнёт его получать уже после 1 апреля. И еще одна новость - социальное пособие от государства на погребение повысилось с 5561,13 до 5700 рублей.