Итоги конкурса «Женщина года» подведут на берегах Абрау

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22 марта в конгресс-холле «Абрау-Дюрсо» пройдет церемония награждения лауреатов V регионального конкурса общественного признания «Женщина года».

Конкурс проводится с 2012 года по инициативе Новороссийского городского исторического общества при поддержке депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, администрации города-героя Новороссийска и городского социологического центра. Генеральным партнером конкурса является полиграфическая компания «Вариант».

Финалистками конкурса традиционно становятся женщины, чьи общественные заслуги и значимые личные достижения, созидательная и благотворительная деятельность особенно заметны горожанам. Их имена чаще других звучат в ходе социологических опросов.

В преддверии 8 марта жюри конкурса, состоящее из мужчин – депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, городской Думы, руководителей подразделений администрации города, общественных деятелей, в результате тайного голосования определило 14 лауреатов, которым предстоит выйти на подиум конгресс-холла. Победительницам конкурса вручат цветы, дипломы и памятные хрустальные плакетки с изображением лебедя – символа признания и успеха.