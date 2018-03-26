Торгово-развлекательные центры Кубани проверят на пожарную безопасность

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По поручению Вениамина Кондратьева в регионе пройдут межведомственные проверки ТРЦ. Возглавит эту работу вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В самое ближайшее время будут проведены специальные мероприятия для выявления нарушений в пожарной безопасности зданий, в которых может собираться большое количество людей.

– Трагедия в Кемерово не должна повториться. Все торговые и развлекательные центры края должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций. Необходимо проверить все ТРЦ, а также места пребывания и досуга детей, – заявил глава региона.

Работу межведомственной группы с участием представителей профильных служб и органов исполнительной власти края будет курировать Андрей Алексеенко.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края