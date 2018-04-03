В Краснодаре был куплен один из самых дорогих крокодилов России

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Эксперты Avito проанализировали спрос на крокодилов в России и пришли к любопытным выводам.

По данным крупнейшего сайта объявлений, пик интереса к зубастым рептилиям пришелся на 2015 год, а больше всего таких экзотических покупок было совершено в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Первый крокодил был продан на сайте Avito в августе 2009 года за 15 тысяч рублей. Своеобразный старт был дан, и до конца года наши соотечественники купили еще 9 рептилий. К 2015 году эта цифра выросла уже до 176. Причём россияне были готовы отдавать за зубастых питомцев внушительные суммы: например, 150 000 рублей в Краснодаре и 161 800 рублей в Иркутске. Абсолютный рекорд принадлежит Саратову, где крокодила купили за шокирующие 340 тысяч рублей. Хотя в среднем по России эти животные расходятся чуть меньше чем за 18 тысяч.

Однако за последние два года стало ясно: интерес россиян к опасным хищникам стал падать. Например, в 2017 году продажи крокодилов в Санкт-Петербурге упали почти на 52% по сравнению с рекордным 2015 годом. Разочаровываются в зубастых питомцах и москвичи, где за два года объём продаж упал более чем на 31%. Жители Иркутска, Волгограда, Красноярска, Казани и Челябинска в 2017 году отказались от экзотики. И только тюменцы верны своим пристрастиям: если в 2015 году они купили одного-единственного крокодила на весь город, то в 2016-2017 годах стабильно приобретали уже по два в год. Всего в России с 2009 года было продано 953 крокодила.

В 2018 году хозяева ещё не теряют надежды пристроить подопечных в добрые руки. Например, Алексей из Екатеринбурга за 120 000 рублей рад расстаться со своим кайманом, длина которого составляет «около двух метров». «Крокодил кайман, полтора метра, упитанный. Спокойный», — рассказывает о своём любимце Марина из Хабаровска, которая даже готова отправить его в любой регион и «рассматривает варианты обмена на других животных».

Сегодня па сайте среди тысяч предложений можно найти и кубинских тараканов, и йеменского хамелеона, и гигантскую улитку ахатину размером с голову маленького ребенка. Как и крокодилов, всех этих животных россияне продают на сайте Avito вместе с кормами и аксессуарами для ухода.

Источник: пресс-служба Avito