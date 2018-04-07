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В Анапе стартовал III Всероссийский медиафорум юных журналистов

Организаторами обучающей площадки для ребят со всей страны стали департамент информационной политики Краснодарского края и ВДЦ «Смена».

Школьников ждут две недели насыщенных практических занятий и мастер-классов от известных журналистов СМИ Краснодарского края и России. Обучение будет идти по пяти направлениям – радио, телевидение, печатные СМИ, интернет- и фотожурналистика.

На открытии медиафорума от лица департамента юных корреспондентов, фотографов, операторов и редакторов приветствовал заместитель руководителя Сергей Пикулин. Он пожелал им удачи, творческих успехов в будущей профессии, тем более что сегодня им предоставлены широкие возможности для профильного обучения и развития.

Первый форум молодых журналистов в ВЦЦ «Смена» прошел в 2016 году. За три года его уже посетили почти 900 ребят со всей страны. В этом году география также широкая – Тыва, Алтай, Пенза, Красноярск, центральные и южные регионы страны. Всего 170 начинающих корреспондентов, фотографов, редакторов, телеоператоров. Из них 50 – юные журналисты из Краснодарского края, представители городских и районных редакций, газет и телерадиокомпаний.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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