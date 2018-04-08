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Депутаты Сочи встретили из Иерусалима частичку Благодатного огня

Вчера, 7 апреля 2018 г., в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе и Абхазским паломникам из Сухума.

Спецрейсом Благодатный огонь в специальных лампадах был доставлен в международный аэропорт Сочи. Делегация из Израиля приземлились в аэропорту Сочи в 19 часов 30 минут. С Благодатным огнем прилетели иереи Никита (Адлейба), Далмат (Гопия), руководители Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского и часть абхазских паломников.

Сошествие Благодатного огня происходит ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в Иерусалиме. Его появление верующие считают чудом.

Паломническая акция в Иерусалим организуется второй раз подряд. Знаменательно, что в этом году благодаря депутату Городского Собрания Сочи Арменаку Тозляну частицу огня получили также представители Православной церкви в Сочи.

Источник: http://gazdep.ru/2018/04/08/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80/

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Категория: Новости / Общество

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