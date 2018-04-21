Губернаторов опять померили...

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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии». Период исследования: март 2018 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Приморский край 712,0 2 Тульская область 578,0 3 ЯНАО 221,0 4 Коми 153,0 5 Калужская область 139,0 6 Алтайский край 97,0 7 Псковская область 81,0 8 Смоленская область 80,8 9 Чувашия 42,0 10 Бурятия 38,0

Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Тульская область и ЯНАО.

Самые заметные события по реализации «майского указа» о системе государственного управления:

СМИ сообщали, что впервые в России загранпаспорта нового поколения выданы в МФЦ. Новую услугу начали оказывать многофункциональные центры Приморского края – во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Ранее в МФЦ можно было получить только загранпаспорт сроком на пять лет, а за 10-летним необходимо было обращаться в УМВД.

Также сообщалось, что в 2017 году почти 300 тысяч приморцев открыли для себя преимущества Единого портала госуслуг. Всего же в Приморье более миллиона человек регулярно получают государственные услуги через Единый портал. Среди самых популярных у жителей края услуг – получение паспорта, запись на прием к врачу и предоставление информации об успеваемости ребенка в школе. Однако возможности портала намного шире. В прошлом году появилось 207 новых услуг, а общее число доступных федеральных госуслуг приближается к тысяче.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что в регионе выполнена задача по увеличению доли граждан, которые получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме, до 75%. На сегодняшний момент 75,8% жителей Тульской области старше 14 летнего возраста имеют подтвержденные аккаунты в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получают услуги в электронном виде. Например, по состоянию на 11 марта 12,5 тыс. жителей области через портал "Госуслуги" выбрали удобный для себя участок для голосования на предстоящих выборах Президента страны. Министр заверил, что повышение количества граждан, зарегистрированных в ЕСИА, ввод новых электронных услуг и сервисов, а также популяризация получения услуг в электронном виде позволят удержать высокие показатели.

СМИ сообщали, что Ямал опережает целевые значения по половине показателей, которые предусмотрены "майскими указами" президента РФ. Согласно отчету о ходе реализации "майских указов" за 2017 год был перевыполнен план по получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Почти 87 процентов из тех, кто использует услуги, предпочитает именно такой способ, при целевом значении показателя в 70 процентов.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Псковская область 402,0 2 Липецкая область 368,0 3 Краснодарский край 252,0 4 ХМАО 194,1 5 Пермский край 187,0 6 Астраханская область 185,0 7 Тульская область 179,0 8 Свердловская область 165,1 9 Коми 144,0 10 Калужская область 138,0

Лидерами медиарейтинга стали Псковская область, Липецкая область и Краснодарский край.

Самые заметные события по реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

СМИ сообщали, что полтора миллиарда рублей получит Псковская область из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию "майских указов" президента. Поступят дотации и на ремонт региональных дорог. На это заложено 50 миллионов рублей, на 212 миллионов увеличатся лимиты дорожного фонда.

В 2017 году по большинству показателей социально-экономического развития Липецкой области отмечался рост, превышающий среднероссийский. Темп роста ввода жилья — 100,5 % (97,9%- РФ) к уровню прошлого года. Увеличились объемы жилья, построено рекордные 1,08 млн. квадратных метров. Это 0,94 кв.м. на душу населения. По этому показателю регион занимает 3 место среди регионов России.

На Кубани увеличено финансирование государственных программ. На седьмой сессии ЗСК, в работе которой принял участие Вениамин Кондратьев, сообщалось, что на дополнительные расходы распределено 14,9 млрд рублей. Значительные средства предусмотрены на развитие инфраструктуры. До 28,2 млрд рублей увеличен дорожный фонд. На развитие ЖКХ дополнительно направляется 700 млн рублей. Общий объем финансирования составит 1,8 млрд рублей.