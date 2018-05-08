В Новороссийске трижды можно было увидеть парад от начала до конца

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В городе-герое Новороссийске 7 мая прошла ночная репетиция парада Победы. Для того, чтобы каждый знал свою роль 9 мая, нужно много работать командирам и офицерам, прапорщикам и мичманам, солдатам и матросам.

Отдельные коробки на праздничный парад выставили и городское казачье войско, и полицейские, и спасатели, и юнармейцы, и кадеты, и воспитанники и воспитаницы казачьих классов.

По традиции парад откроют флаг России и Знамя Победы. А за ними пройдут юные барабанщики Новороссийского кадетского корпуса.

Завершает марш сводный духовой оркестр Новороссийского гарнизона.

Ярким впечатлением для всех кто будет смотреть парад, станет участие боевой техники десантников, моряков и ракетчиков. Гордость и внутренний холодок вызывает эта мощь Российской армии.

Не пропустите знаковое событие в современной истории. Побывайте на параде в городе-герое Новороссийске в честь Дня Победы.