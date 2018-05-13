Меры по борьбе с мошенничеством в РФ соответствуют мировым трендам

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Мошенничество в ОСАГО в России распространено больше, чем в Германии – при этом меры, предпринимаемые для борьбы с этим явлением в РФ, вполне соответствуют европейской практике.

К такому выводу пришли эксперты Российского союза страховщиков (РСА) по итогам рабочей встречи в Берлине с представителями Германского союза страховщиков (ГСС).

Так, доля «сомнительных случаев» ущерба в автостраховании в Германии оценивается примерно в 7,2% от всех выплат, рассказал старший эксперт и менеджер по борьбе со страховым мошенничеством ГСС Петер Холмстёль. В то время как в России, по экспертным оценкам РСА, до 30% выплат по ОСАГО достается мошенникам и недобросовестным автопосредникам, это самый проблемный с точки зрения мошенничества вид страхования. В то время как в Германии автострахование находится на третьем месте по уровню мошенничества: на первом – страхование ответственности перед третьими лицами (15,6% сомнительных случаев ущерба), на втором – страхование домашнего имущества (9,2%).

Это различие объясняется тем, что в Германии страховое мошенничество в основном носит бытовой, частный характер, и отсутствует специфичная для российского рынка проблема недобросовестных посредников-автоюристов, которые зарабатывают на неправомерном завышении выплат по ОСАГО в судах, работая по договору цессии. Как объяснил господин Холмстёль, германское законодательство позволяет отсудить только сумму самого возмещения, а дополнительные штрафы для страховщиков при выплате по суду не превышают 0,1 % от суммы спора. Это лишает потенциальных недобросовестных автопосредников возможности заработка, делая это занятие неинтересным в качестве «бизнеса». В России же это целый рынок, где именно «накрутки» на основную сумму выплаты являются главной целью для недобросовестных автоюристов: 50%-ные штрафы по закону о защите прав потребителей, пени, неустойки, расходы на представителя и экспертизу.

«Такой бич российской системы ОСАГО, как автоюристы, во многом объясняется лазейками в законодательстве, которые образовались при абсолютно правильных попытках защитить права потребителей, но как раз до них-то взыскиваемые автоюристами средства не доходят, - считает исполнительный директор РСА Сергей Ефремов. – В 2017 году судебные выплаты страховщиков ОСАГО выросли в 1,5 раза до 37,4 млрд руб., из них 19,5 млрд руб. составили нестраховые «накрутки» на страховую выплату».

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что это целый рынок, ради таких сумм недобросовестные автопосредники зачастую идут на злоупотребление правом и прямое мошенничество в виде фальсификации ДТП и документов о сумме ущерба и стоимости услуг. «РСА совместно с ЦБ, Минфином и правоохранительными органами работает над тем, чтобы, не ущемляя прав потребителей, закрыть возможности для незаконного обогащения недобросовестных автоюристов», - сказал глава союза.

Так же, как и в России, мошенничество в Германии носит в основном латентный характер, подчеркнул Петер Холмстёль, поэтому ГСС говорит о «сомнительных случаях ущерба» и оценочных суммах. Обязательную статистику по мошенничеству ГСС начал собирать совсем недавно, так же как и РСА находится в самом начале пути по этому направлению: с 3 квартала 2017 года страховщики ОСАГО начали сдавать в союз статистику о числе обращений в правоохранительные органы и возбужденным по их результатам уголовным делам. При этом в Германии, как отметил господин Холмстёль, очень редко мошенническая выплата приводит к реальному иску: из-за несоразмерности причиненного ущерба затратам на судебный процесс.

ГСС также сотрудничает с правоохранительными органами: создано три координирующих органа, которые занимаются координацией потока информации между полицией и страховой отраслью, а также взаимным обучением и переподготовкой специалистов. Германский союз пришел к выводу, что с мошенничеством нужно бороться на местах, поэтому были созданы по территориальному принципу (земельные) рабочие группы страховщиков по противодействию страховому мошенничеству. Подобную работу ведет и РСА: по инициативе союза в прошлом году в ряде проблемных регионов прошли совещания с участием страховщиков, представителей профобъединений, Центробанка, МВД и региональных властей по теме страхового мошенничества в ОСАГО, были созданы межведомственные рабочие группы по борьбе с этой проблемой.

В Германии существует и аналог российского Бюро страховых историй – информационная система идентификации мошенничества HIS. Ее ведет коммерческое справочное агентство «Информа», куда ГСС был вынужден передать свою базу из-за строгого соблюдения в стране закона по защите данных. По этой же причине германские страховщики не могут обмениваться информацией о случаях мошенничества непосредственно между собой.

«В целом меры по борьбе со страховым мошенничеством, предпринимаемые в РФ, соответствуют мировой практике. Но нам нужно прилагать больше усилий, так как из-за особенностей законодательства ситуация на нашем рынке осложняется наличием «прослойки» недобросовестных автоюристов, которая отсутствует в Европе. Кроме того, бюро страховых историй у нас существует только в автостраховании, а необходимо распространять эту систему на все виды страхования. И также мы отстаем от Европы с точки зрения структуры корпоративного управления: служба расследований страховых случаев в компании должна быть отделена о службы безопасности, а у нас это иногда одно и то же», - заключил С. Ефремов.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»