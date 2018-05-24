/Общество/

В школах Геленджика откроются лагеря дневного пребывания

За лето в них смогут отдохнуть и с пользой провести каникулы  более 2000 ребят.

Первая смена во всех 16 образовательных учреждениях муниципалитета начнется 1 июня и продлится до 18 июня. Пройдет она под девизом: «Кто всех обыграет в итоге сезона?» и будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года.  

Вторую смену, с 19 июня по 4 июля, посвятят Году добровольца (волонтера) в России, третью, которая пройдет с 7 по 22 августа,  - Году театра в России.

В летних лагерях детей ждут конкурсы, игры, различные экскурсии, а также вкусные завтраки и обеды.  Начинаться день в лагере будет с зарядки. Также в этот период  для школьников Геленджика будут организованы туристические походы, в том числе и многодневные, где они проведут время на природе в палатках, а ребята, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования муниципалитета,  примут участие в 5 муниципальных профильных сменах на базах  детских оздоровительных лагерей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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В школах Геленджика откроются лагеря дневного пребывания