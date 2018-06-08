Юрий Поляков провел встречу с делегацией из Греции

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На празднование открытия сезона на наш курорт прибыла делегация из Ларисы – греческого города-побратима Анапы во главе с мэром Апостолосом Калоянисом. Почетные гости побывали на приеме у главы курорта Юрия Полякова.

Накануне делегацию по всем традициям кубанского гостеприимства, с хлебом-солью и выступлениями творческих коллективов, встречали в аэропорту, и в начале беседы Апостолос Калоянис выразил слова искренней признательности за радушный прием. Юрий Федорович, в свою очередь, поблагодарил делегатов за то, что они приняли приглашение приехать на праздник и что музыканты муниципального оркестра Ларисы примут участие в туристическом фестивале «Античное наследие России», который проводится в Краснодарском крае впервые.

«Анапа славится своей античной историей, – продолжил Юрий Поляков. – Тысячелетия назад здесь располагался древнегреческий город Горгиппия. Сегодня на нашей территории проживает более 4 тысяч греков, во всех городских мероприятиях нам помогает общественная организация «Горгиппия». Благодаря плодотворному сотрудничеству с греческой диаспорой крепнет межнациональная дружба».

Глава Анапы отметил, что за полтора года, которые прошли с подписания договора о побратимстве, дружеские взаимоотношения между городами продолжают развиваться: в Ларисе отдыхали дети из села Витязево, а греческая делегация уже второй раз приезжает на праздник открытия сезона.

Апостолос Калоянис подчеркнул, что у городов-побратимов много общего – многовековая история, курортная специфика, традиции гостеприимства. Мэр Ларисы пригласил анапчан побывать в их городе с ответным визитом, а также по предложению Юрия Полякова оставил подпись в книге почетных гостей: «Я очень рад сегодня находиться в вашем красивом городе-побратиме. Спасибо от всего сердца за теплый прием жителям Анапы и лично мэру! Уверен, что сотрудничество между нашими городами будет крепнуть. Желаю здоровья и много улыбок!»

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Юрий Поляков вручил Апостолосу Калоянису акварель известного анапского художника Юрия Ковальчука, а тот в ответ подарил коллекцию копий древнегреческих монет, найденных в районе Ларисы, и книги по истории греческого города.

Также греческая делегация сегодня возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь», отдавая дань уважения народу, победившему фашизм. Впереди у гостей города насыщенная программа, основную часть которой составляет участие в торжествах по случаю открытия курортного сезона в Анапе.

Источник: пресс-служба администрации Анапы