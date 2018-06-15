Правительство предлагает предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

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Законопроектом предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Предусматривается также, что граждане смогут выбрать дату государственной регистрации брака дистанционно, без личной явки в органы записи актов гражданского состояния, через портал госуслуг.

В настоящее время в соответствии со статьёй 11 Семейного кодекса и статьёй 27 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Это не позволяет гражданам, вступающим в брак, удобным для них образом выбрать дату и время регистрации, а органам записи актов гражданского состояния гибко регулировать свою загруженность. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда значительное число граждан желают вступить в брак в определённые знаменательные даты, но не имеют возможности подать заявление в соответствующую дату.

Законопроектом «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"» предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.

Предусматривается также, что граждане смогут выбирать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Цель предлагаемого законопроекта – сделать удобнее процесс подачи заявления о заключении брака.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 6 июня 2018 года.

Источник: Правительство РФ