Юрий Поляков: «На месте здания на улице Парковой, 66 не будет очередной многоэтажки»

/Общество/

Здание бывшего военкомата на улице Парковой, 66 начали готовить к реконструкции.

Проведенное обследование строительных конструкций показало: общее состояние удовлетворительное, и, следуя рекомендациям экспертов, здание можно вернуть к жизни. Однако для этого предстоит выполнить огромный объем работ. На объекте с инспекцией побывал глава Анапы.

Каждый день из полуразрушенного строения рабочие вывозят мусор – за четыре дня свыше 88 кубометров. Это работа рутинная, но необходимая – надо освободить помещения и подготовить их к дальнейшим строительным манипуляциям.

Юрий Поляков вместе со строителями метр за метром обошел все площади. Очень старым здание не назовешь – оно 99-го года постройки. До аварийного состояния его довел не возраст, а собственник – подведомственная министерству обороны организация. В 2015-м году, готовя здание к реконструкции, собственник снял с него крышу и оставил брошенным.

Юрий Поляков прокомментировал: «Министерство обороны передало его нам не в лучшем виде. Но сегодня мы в состоянии восстановить здание и организовать здесь работу военкомата, чтобы наши жители не ездили в Темрюкский район. Работы очень много, но мы будем ей заниматься. И я думаю, что восстановим его, как и здание на улице Крымской».

Возвращение строения в муниципальную собственность – большое дело. Процесс переговоров с министерством обороны длился почти год! Однако и после передачи форсировать стройку было нельзя – началу работ предшествовала тщательная экспертиза. Обследование продолжалось полтора месяца. Его проводила организация по проектированию зданий и сооружений.

Директор ООО «Строительно-проектная студия», кандидат технических наук, профессор кафедры строительного производства Кубанского государственного аграрного университета Сальман Сайда рассказал: «Мы обследовали все несущие элементы на предмет их соответствия строительным нормам и правилам с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания. Основная сложность: кто-то самовольно построил тяжелые перегородки, мало того, что с нарушениями, так еще и ненадлежащая эксплуатация привела к их неработоспособному состоянию. Их необходимо демонтировать безударным способом, заменив на прочные, но легкие современные материалы. Наш главный вывод: это здание будет жить, если выполнить наши рекомендации по приведению его в соответствие с современными требованиями сейсмики».

Имеющийся проект по капитальному ремонту, прошедший экспертизу, дает понимание, как действовать дальше. Глава Анапы заявляет: на этом месте не будет очередной многоэтажки, социально важный проект будет воплощен в жизнь: «До осени надо навести порядок во внутренних помещениях и сделать крышу, а потом проводить внутренние работы».

Источник: пресс-служба администрации Анапы