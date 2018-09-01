Предварительное информирование способствует сокращению времени проведения таможенного контроля в морских портах

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В 2018 году, по данным таможенных органов ЮТУ, доля товаров, перемещаемых морским транспортом, в общих объемах декларирования товаров составила порядка 90% по весовым показателям.

Морские перевозки имеют особое значение для Юга России, отсюда – заинтересованность таможенных органов ЮТУ в обеспечении проведения государственного контроля в морских пунктах пропуска в минимально короткие сроки и ускорении в целом процесса обработки грузов в морских портах. Решение данной задачи неразрывно связано с внедрением в практику работы перспективных таможенных технологий, основанных на автоматизации процессов на всех этапах перемещения товаров: от подготовки к их прибытию на таможенную территорию ЕАЭС до выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Одной из таких технологий является предварительное информирование.

Представление предварительной информации пока не является обязательным при перемещении товаров морским видом транспорта. Однако доля ее применения на сегодняшний день в таможенных органах ЮТУ достигает практически 100 %.

Предварительное информирование стало основой для реализации документального контроля в отношении прибывающих (убывающих) судов загранплавания без выхода должностных лиц в составе комиссии государственных органов на борт судна, что способствуют сокращению времени проведения таможенных операций и таможенного контроля в морских портах.

Среднее время выпуска таможенными органами товаров, перемещаемых морским транспортом, на сегодняшний день составляет порядка 15 часов. Дальнейшее сокращение времени обработки грузов в морских портах возможно в том числе за счет повышения эффективности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами, функционирующими в порту, а также с участниками ВЭД и иными заинтересованными лицами. Эту идею воплощает комплекс программных средств Портал «Морской порт», тестирование прототипа которого было начато еще в 2014 году в порту Новороссийск.

В первом полугодии 2017 года было осуществлено поэтапное внедрение данного программного средства во всех таможенных органах Российской Федерации, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых водным транспортом.

В первом полугодии 2018 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал Морской порт» зарегистрировано 7,5 тысяч судовых дел при прибытии/убытии водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел (13 220) составило 57%.

Практика использования портала в регионе деятельности ЮТУ в целом получила положительную оценку, поскольку наглядно показала, что КПС «Портал Морской порт» позволяет полностью перейти на применение безбумажных технологий и электронный документооборот. Активное применение КПС «Портал Морской порт» оказывает положительное влияние на сроки совершения операций в морских портах и в конечном итоге приведет к оптимизации использования трудовых и материальных ресурсов всех заинтересованных лиц.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления