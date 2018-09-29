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По представлению прокурора Краснодарского края 13 должностных лиц министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Краснодарского края провела проверку в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой установила нарушения законодательства о государственной службе и противодействии  коррупции.

Надзорными мероприятиями вскрыты факты представления служащими данного органа исполнительной власти края неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что свидетельствует о несоблюдении федеральных законов «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции».

В частности, 10 государственными гражданскими служащими при предоставлении сведений о своем имущественном положении сокрыты данные о доходах на общую сумму более 1 миллиона рублей, полученных по предыдущему месту работы, в качестве страховых выплат, а также в виде процентов по вкладам в банках; не сообщено о наличии долей участия в 2 коммерческих организациях; не отражены данные о находящемся в собственности объекте недвижимости (земельном участке) площадью 705 кв.м, а также искажена информация о площади принадлежащего нежилого помещения. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором края главе администрации (губернатору) Краснодарского края внесено представление об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии  коррупции.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 13 государственных гражданских служащих министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 3 лица, относящиеся к категории «руководители», которым объявлены выговоры.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-predstavleniyu-prokurora-krasnodarskogo-kraya

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