Алексей Богодистов с рабочей поездкой посетил село Дивноморское

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Глава муниципалитета побывал на строящемся спортивном комплексе, совершил обход набережной и пообщался с представителями бизнеса.

Во время обхода был затронут вопрос обновления внешнего облика кафе и ресторанов, расположенных на набережной курортного села.

Межсезонье – лучшее время, для того чтобы заняться этими вопросами. Набережная села – одна из его визитных карточек, и расположенные на ней объекты должны быть приведены к единому стилю. Ждем от вас проектов по реконструкции этих объектов, - сказал Алексей Богодистов, обращаясь к представителям бизнеса.

Сотрудник предприятия, в управлении которого находится часть кафе, расположенных на набережной, отметил, что они поддерживают эту идею и уже начали заниматься данным вопросом.

Также во время обхода набережной глава Дивноморского внутригородского округа Владимир Сосов поделился планами об обустройстве ливневой канализации. Планируется, что она будет собирать дождевую воду с улицы Черноморской и прилегающим к ней улицам и уводить её в русло реки, а не на пляжную зону.

Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строящегося многофункционального спортивного комплекса. Его возводят напротив стадиона «Юность». Уже установлен каркас самого зала, подведены необходимые коммуникации, продолжается кладка кирпичных стен административного здания.

Алексей Богодистов, обращаясь к подрядчику, потребовал проводить все работы в установленные сроки, не отставать от запланированного графика, для того чтобы спортивный комплекс уже в конце этого года принял первых воспитанников.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик