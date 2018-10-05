Владимир Синяговский: Спасибо вам, дорогие учителя!

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил учителей Новороссийска, побывав на торжественном собрании педагогической общественности в городском театре 4 октября.

Вместе с председателем городской думы Александром Шаталовым он обратился к учителя с теплыми словами поздравления. "Вы лучшие. Мы вами гордимся. Спасибо вам, дорогие учителя! Мира и добра!" - сказал Владимир Ильич. По поручению министерства образования края депутат вручил ведомственные почетные грамоты лучшим из лучших. Потом фото на память.

На сцене гортеатра выступали творческие коллективы педагогов школ и детских садов, победители городского конкурса художественной самодеятельности. Это стала доброй традицией в День Учителя несколько лет назад, в период работы Владимира Синяговского главой города-героя Новороссийск.

Самые трогательные слова поздравления прозвучали от первоклассников, от тех кто только начал свой путь в мире знаний, где проводником выступают учителя.