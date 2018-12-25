Россия расширит санкции по Украине
Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных ограничений.
Россия расширит санкционный список против физических и юридических лиц Украины. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен», - написал политик.
Глава правительства отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Решение было приняло для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Напомним, что 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление также подписал Дмитрий Медведев.
Ограничительные меры коснулись министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и других лиц.
Расположенные в России счета, ценные бумаги и имущество лиц, перечисленных в списке, подвергли блокировке. Кроме того, им запретили выводить капиталы граждан и компаний за пределы России.
Источник: https://www.kp.ru/online/news/3338536/
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