Дарите людям добро

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы традиционно стал участником встречи, которая прошла в зале районной администрации Северского района.

В мероприятии приняли участие глава Северского района Адам Джарим, представители духовенства, казачества, руководители национальных диаспор и почетные граждане Северского района.

В ходе встречи было сказано много добрых слов, в зале царила теплая, праздничная атмосфера.

Владимир Синяговский, член фракции Партии «Единая Россия», поблагодарил всех собравшихся за сплоченную работу в команде, направленную на результат. А также поздравил с наступающими праздниками и пожелал присутствующим крепкого здоровья, благополучия в наступающем году и исполнения желаний.

Концертные номера творческих коллективов Северского района порадовали и подарили предпраздничное настроение присутствующим в зале. А в завершение новогоднего приема всех собравшихся пришел поздравить Дед Мороз. Всем гостям были вручены подарки со словами поздравлений и глубокой признательности.

Источник: пресс-служба администрации Северского района