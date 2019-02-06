/Официальные новости/

5 и 6 марта 2019 года при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым состоится крупнейшее мероприятие в туристской сфере Крыма – выставка «Открытый Крым».

Место проведения: г. Симферополь, Площадь Аэропорта,10 Терминал «А» (здание внутренних авиалиний). Организатором мероприятия «Открытый Крым» является Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский туристский центр», которое за период своей деятельности подготовило и успешно провело более 60 деловых мероприятий и проектов, направленных на развитие Крыма как курортного региона. В 2017 году – международную весеннюю и осеннюю туристические выставки «Открытый Крым — 2017», в 2018 году – межрегиональную туристическую выставку «Открытый Крым» в городе Симферополе, которую посетило более 5000 человек и ежегодную специализированную выставку «Открытый Крым» в городе Ялта.

Выставка откроется в рамках Международного туристского форума «Открытый Крым», организатором которого выступает Министерство курортов и туризма Республики Крым и обеспечит:

• взаимодействие на одной площадке производителей и поставщиков товаров, оборудования для отелей, санаторно-курортного обслуживания, а также туристические компании, IT-компании, оказывающие услуги для туристического бизнеса и средств размещения, представителей отелей, домов отдыха, санаториев и пансионатов, HoReCa и многих других;

• продажи и заключение договоров;

• имиджевое продвижение;

• привлечение инвестиций в санаторно-курортный комплекс Крыма.

Официальное мероприятие соберёт ключевые бизнес-фигуры, заинтересованные в успешном сотрудничестве. В выставке примут участие большое количество экспонентов в следующих категориях:

• Индустрия гостеприимства (отели, пансионаты, санатории, туроператоры, турагенты и др.)

• HoReCa (производство и обслуживание).

• Товаропроизводители (продукты питания, напитки и др.)

• Администрации и муниципалитеты. МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР» 295017, Республика Крым, Россия г.Симферополь, ул. Комсомольская,4 тел. 8(978)2142560 8(3652)534131 e-mail info@gupktc.ru https://gupktc.ru/

• Региональные и муниципальные проекты по развитию туризма.

В Программе выставки и форума предусмотрены семинары, презентации, тренинги от ведущих представителей отрасли в увлекательном формате. Мероприятие посетят иностранные делегации, представители туристической отрасли РФ, представители региональных и федеральных средств массовой информации.

ГУП РК «Крымский туристский центр» приглашает к участию в выставке «Открытый Крым» представителей туристического бизнеса, товаропроизводителей, производителей оборудования и товаров в сегменте HoReCa, а также представителей компаний, заинтересованных в развитии туризма в Крыму!

Источник: Министерства Курортов и туризма Республики Крым