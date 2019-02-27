Владимир Синяговский: Работа должна проводиться на основе скрупулёзного анализа ситуации

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«Владимир Путин в своём ежегодном обращении к Федеральному Собранию особое внимание обратил на то, что основной вектор развития российской экономики должен быть направлен на «народосбережение», на решение проблем каждого отдельно взятого человека»,- поделился депутат ГД РФ Владимир Синяговский.

Это целый комплекс мер по улучшению социального самочувствия граждан, борьба с бедностью, и в первую очередь рост финансовых доходов россиян. «Причин для бедности на самом деле - не только в нашей стране, в мире вообще - очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации» - сказал Президент.

«В этом контексте поручение главы правительства Дмитрия Медведева можно рассматривать, - продолжил депутат, - как начало активной работы по решению задач поставленных Президентом в его майских указах и на инвестиционном Форуме в Сочи. Эта работа должна проводиться на основе скрупулезного анализа ситуации, а для этого нужно точно знать уровень доходов россиян. Сроки на выполнение поручения отпущены минимальные – до 1 мая нынешнего года. Что же касается конкретных мер, думаю, о них можно будет говорить, когда нам будет ясна объективная картина процессов, происходящих сегодня в стране».