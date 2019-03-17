Завтра Владимир Путин посетит Севастополь и Крым

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18 марта президент России Владимир Путин посетит Республику Крым и Севастополь, сообщается на сайте Кремля.

Как пишет РИА Новости (Крым), глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 и 1941–1944 годов «Малахов курган».

В этот же день Путин посетит ряд мероприятий в крымской столице. Здесь он проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума и воссоединения полуострова с Россией.

Источник: https://forpostsevastopol.ru/social/zavtra-vladimir-putin-posetit-sevastopol-i-krym/?fbclid=IwAR16liztf-trk_ALkdrx3bs3DV9sW31VyG3JTfYDcDIBclUTMJ5-ar23NiU