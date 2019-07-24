Итоги работы Краснодарской таможни в первом полугодии 2019 года

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В первом полугодии 2019 года в доход федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей, администрируемых Краснодарской таможней, на сумму 14,6 миллиарда рублей, что составило 101,81% установленного контрольного задания.

Внешнеторговый оборот составил 2 822,7 млн долларов США. Общий объем грузов, оформленный таможенными постами, превысил 6 млн тонн.

По данным таможенной статистики стоимостные объемы импорта составили 47%, экспорта – 53%; весовые – 15% и 85% соответственно.

Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья.

Более 80% экспорта распределено между злаками (60,5%), подсолнечным маслом (15,8%), удобрениями (5,6%). Более 55% импорта приходится на оборудование и механические устройства (18,7%), жиры и масла (16,2%), электрооборудование (8%), масличные семена (6,7%) и овощи (6,6%).

За шесть месяцев в Краснодарской таможне внешнеэкономическую деятельность осуществляли 1692 участника внешнеэкономической деятельности.

В общей сложности таможенными постами принято решение о выпуске товаров, заявленных в 26496 декларациях на товары (из них 15849 прошли авторегистрацию, в отношении 3508 принято решение о выпуске товаров в автоматическом режиме).

За шесть месяцев текущего года должностными лицами Краснодарской таможни возбуждено 1606 дел об административных правонарушениях и 14 уголовных дел.

Источник: пресс-служба Южного таможенного управления